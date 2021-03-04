خاص.. رامز أمير في وسط البلد من أجل "نجيب زاهي زركش"

أكد الفنان رامز أمير أنه يكثف حاليا ساعات تصويره في مسلسل "نجيب زاهي زركش" للنجم يحيي الفخراني والذي سينافس به في الموسم الرمضاني المقبل .

وأضاف أمير: "أصور حاليا مشاهدي في المسلسل في منطقة وسط البلد وذلك لمدة ١١ يوما متتاليا .

وقال: "لا يمكنني أن أفصح عن تفاصيل دورى حاليا ولكن الدور سيكون مفاجأة بإذن الله وما زال لدى العديد من المشاهد الخاصة بدوري .

ويعود رامز أمير للوقوف مجددا أمام الفنان الكبير يحيى الفخرانى في المسلسل، وذلك بعد غياب دام 13 عاما، منذ أن جسد رامز أمير شخصية "عبد الرحمن" ابن الفنان يحيى الفخرانى فى مسلسل "شرف فتح الباب" عام 2008.

مسلسل "نجيب زاهى زركش" يشارك فى بطولته أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، نهى عابدين، شيرين، ورنا رئيس، محمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر التى تظهر كضيفة شرف على أحداث العمل، وهو من إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" على فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.