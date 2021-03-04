تعرف على اسم شخصية عمرو سعد في "ملوك الجدعنة".. والجمهور ينتظر المفاجأة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للنجم عمرو سعد في كواليس مسلسل "ملوك الجدعنة" وظهر بلوك مختلف عما تم تقديمه من قبل ويجسد دور "احمد عبد القادر سرية".
وظهر في الصورة ببنية جسدية قوية وهذا ما شاهدناه في أحدث صوره، مفتول العضلات، وظهر بلوك ولون شعر مختلف.
ويعود النجم عمرو سعد إلى دراما رمضان بعد غياب عام، عن موسم رمضان الماضي وأخذ قسطًا من الراحة على مستوى الدراما ، وعاد بقوة.
ملوك الجدعنة هو مسلسل من بطولته وبطولة مصطفى شعبان ليكون مع مصطفى شعبان ثنائية لأول مرة في قصة شيقة ومثيرة، ويبعد بها عمرو سعد عن أعماله السابقة، وسيقدم دور جديد عليه و الأكشن عنوانه.
مسلسل ملوك الجدعنه من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.
سوف يعرض على قناة ام بي سي مصر بشكل حصري.
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