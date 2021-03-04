منهم أنغام وماجدة الرومي.. تفاصيل 3 حفلات مرتقبة

رغم ظروف الكورونا والإجراءات الاحترازية المتبعة في عدد من المسارح، إلا أن هناك عددا من الفنانين قرروا التغلب على تلك الصعاب وإسعاد جمهورهم بحفلات قريبا.

أنغام



أعلنت الفنانة أنغام إحياءها حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الكلاسيكي بمركز المنارة يوم الجمعة 26 مارس، وذلك عبر حسابها على تويتر.



كانت قد أعربت انغام عن سعادتها بعد تلقيها مكالمة من الفنانة نبيلة عبيد وكتبت من خلال حسابها بموقع تويتر "صحيت من النوم بعد يوم تصوير شاق في البرد على مكالمة من اجمل ست في الدنيا نبيلة عبيد بتسأل عني وعن أمي وأولادي".



وأضافت أنغام: "مكالمة دافيه وجميله زي قلبها وخلت يومي أحلي كتير ربنا يحفظك ويخليكي لينا يا بلبله نجمة مصر الأولى .. بحبك".



حرصت الفنانة أنغام، على زيارة مستشفى "الناس" واللعب مع الأطفال وإعطاء الهدايا لهم.



ماجدة الرومي



تستعد النجمة ماجدة الرومى لأحياء حفلا غنائيا بقصر القبة بالقاهرة يوم 2 من شهر أبريل المقبل.



من المنتظر أن تقدم ماجدة للجمهور باقة من أجمل أغانيها منها: "كلمات، كن صديقي، اسمع قلبي، عم يسألوني عليك، وغيرها، مع اوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، بقيادة نادر عباسي.



واحتفلت اليوم النجمة الكبيرة ماجدة الرومي بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية، ونشرت عدد من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.



وكانت الفنانة ماجدة الرومي طرحت احدث اغنيتها التى تحمل اسم "غنوا بكل اللغات" وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب فى شهر يونيو الماضى



والأغنية من كلمات ماجدة الرومي، وألحان وتوزيع ميشال فاضل.



أحمد الحجار



يستعيد الفنان أحمد الحجار ذكريات ألحانه الغنائية الخاصة خلال حقبة التسعينيات من خلال حفل يقام فى الثامنة مساء الأحد 7 مارس على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " منها "اكرمنا يارب ، لملمت خيوط الشمس، عود لما الشتا يدق البيبان، ابويا الحبيب يعني إيه كلمة وطن"، إضافة إلى "خي خي وقوللي عملك ايه قلبي" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كما يستضيف الشاعر ناصر دويدار ليشاركه أداء بعض الأعمال.



أعرب أحمد الحجار عن سعادته بإقامة حفل بالإسكندرية التى يعشقها وأكد قدرة جمهورها على تذوق الفنون الجادة والراقية وتمنى أن يلقى الحفل إعجابهم.



المعروف أن أحمد الحجار من أشهر مطربى وملحنى جيل التسعينيات، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار، التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الإحتراف وهو طالب فى السنة الأولى بالكلية حيث وضع لحن (أعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فلحن لمحمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) بالإضافة إلى العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية، تعاون مع العديد من فنانى التسعينيات منهم هشام عباس، علاء عبد الخالق، أنغام ، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب كما أصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا.