امشي عدل يحتار عدوك .. حمادة هلال يغني لمتابعيه بحب الجدعنة

شارك الفنان حمادة هلال جمهورة بفيديو سيلفي مصور له وهو يغني اغنية بحب الجدعنة.



وعلق حمادة هلال على الفيديو قائلا: "‬‏‪‏امشي جدع ‏يحتار قليل الاصل فيك#بحب#الجدعنه".

وطرح النجم حمادة هلال أحدث أغنياته المصورة على قناته الخاصة على اليوتيوب وهى بعنوان "بحب الجدعنة" ويعود حمادة فى فكرة الكليب إلى فيلمه السينمائى الناجح "حلم العمر" والذى قدمه فى عام 2008 مع النجوم، توفيق عبد الحميد، دينا فؤاد ،هالة فاخر، رامي وحيد ومنة عرفة وسيناريو وحوار: نادر صلاح الدين، وإخراج: وائل إحسان.



ويقدم حمادة فى كليب "بحب الجدعنة" شحصية ملاكم ينافس آخر فى حلبة الملاكمة وينتصر عليه .. والأغنية كلمات شندى وكنكة ومن ألحان حمادة هلال والمدفعجية ومن إخراج محمد القاضى ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".