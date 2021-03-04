شاهد| البوستر الرسمي لمسلسل اللي مالوش كبير

نشر المنتج تامر مرسي البوستر الرسمي لمسلسل اللي مالوش كبير عبر حسابه على فيسبوك وكتب":رمضان ٢٠٢١ ان شاء الله المتحدة".
مسلسل "اللى مالوش كبير"بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد، ومحمود حافظ، ودنيا عبد العزيز، وأحمد عبد الله محمود، وأحمد سعيد عبد الغنى، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وعايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى.
وكانت قد نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو من كواليس مسلسل "اللي مالوش كبير" عبر حسابها الرسمي على "الإنستجرام".
وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت مؤخرًا فيديو وظهرت بملابس سوداء وهو ما جعل اطلالاتها انيقة ومتميزة وهي تستعرض جمالها من كواليس مسلسلها القادم في شهر رمضان، وعلقت "غزل اللي مالوش كبير".
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