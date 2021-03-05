شيماء الشايب تطرح أغنية جديدة بعنوان سلمتله

تعود المطربة الشابة شيماء الشايب للساحة الفنية بعمل غنائي جديد بعنوان سلمتله.
وتعد الأغنية هي اخر أعمال الشاعر الراحل أحمد معتز ومن ألحان خالد عز .
ومنذ طرح الأغنية على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية وهي تحقق نسب استماع ومشاهدة كبيرة.
يذكر أن شيماء الشايب بدأت الغناء منذ طفولتها بحكم وجودها في بيئة فنية فهي ابنة المطربة الشعبية فاطمة عيد لكن اشتهرت شيماء بتقديم اللون الطربي وابتعدت تماما عن الشكل التي تقدمه والدتها .
سلمتله غناء شيماء الشايب كلمات احمد معتز ألحان خالد عز هندسة صوتية ماهر صلاح ومن إنتاج (أر إي ميديا) ريتشارد الحاج.
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