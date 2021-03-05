9 صور جديدة لـ أمل العوضى تسببت في ارتباك الجمهور بعد التغير الملحوظ في ملامحها .. شاهدوها

أمل العوضي الفنانة الكويتية أثارت حيرة متابعيها في أحدث ظهور لها عبر حسابها في سناب شات، حيث نشرت عدة مقاطع فيديو ظهرت فيها بملامح متغيرة للغاية، عما اعتاد عليه الجمهور.

أمل العوضي تثير حيرة الجمهور بأحدث ظهور لها

وظهرت أمل العوضي بوجه أنحف من ذي قبل وبتغير ملحوظ في منطقة الأنف والفم، إضافة إلى تغيير كبير من طريقة وضع المكياج، وهو ما جعل ملامحها متغيرة، وتسببت في ارتباك الجمهور حيث إنهم لم يتعرفوا عليها من المرة الأولى.

وأثارت النجمة الكويتية الجدل بين متابعيها، فبعضهم اعتقد أنها خضعت لعمليات تجميل مبالغ فيها تسببت في تغير ملامحها بهذه الطريقة، فيما اعتبر آخرون أنها ربما استخدمت أحد الفلاتر لتغيير شكلها قليلا، ولفتوا إلى أن ملامحها الطبيعية أجمل كثيرًا.

أمل العوضي تتجاهل التعليق على ملامحها المتغيرة

وتصدر اسم أمل العوضي الترند اليوم الخميس، تزامنًا مع نشرها لمجموعة الصور والفيديوهات الخاصة بها، كذلك تجاهلت النجمة الكويتية التعليق على حالة الجدل والحيرة التي انتابت الجمهور بعد أحدث ظهور لها، وواصلت نشر بعض الفيديوهات الدعائية لأحد المنتجات، كما نشرت مجموعة جديدة من صورها.

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تتعرض فيها أمل العوضي للانتقادات أو الجدل بسبب ملامحها، وبدأت الانتقادات في الشهور الأخيرة بسبب تغير ملامحها وتكهن البعض خضوعها لعدة عمليات تجميل في الشهور الأخيرة، إلا أن الجمهور اعتبر التغيرات الأخيرة صادمة مما جعلها تحظى باهتمام كبير على مواقع التواصل.

أمل العوضي والانتقادات

أمل العوضي كانت قد علقت قبل حوالي 7 أشهر بطريقة غير مباشرة على انتقادات تغير شكلها ونشرت أكثر من صورة وفيديو واستعرضت ملامح وجهها للتأكيد على عدم تغير ملامحها، وسخرت ممن يركزون على وجهها بعمل "Zoom" على صورها.

كما سخرت حينها من الضجة الكبيرة التي أثيرت حول إطلالتها الجديدة وتغير ملامحها، والتي تسببت في تصدرها الترند ونشرت صورة من تفاعل الجمهور وقتها وعلقت: "صباح التريند"، واستكملت أنشطتها الروتينية ونشرت عدة صور لوجهها وملامحها للرد على المنتقدين.