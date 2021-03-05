روبي تنضم لسباق رمضان 2021 في اللحظات الأخيرة بمسلسل "شقة 6" .. شاهدوا بالصور

روبي الفنانة المصرية الشهيرة يبدو أنها قررت التركيز مؤخرًا على مشوارها الفني وتكثيف نشاطها، وخوض العديد من التجارب سواء التمثيلية أو الغنائية، فتزامنًا مع طرح أحدث ألبوماتها بعد غياب طويل عن الغناء، تعود روبي أيضًا للدراما التلفزيونية بعد غياب عامين من آخر مسلسلاتها "أهو دا اللي صار"، وذلك من خلال مسلسل رمضاني جديد.

صور من كواليس مسلسل روبي الجديد "شقة 6"

روبي بدأت مؤخرًا تصوير دورها في أحدث أعمالها الدرامية وهو مسلسل "شقة 6"، وظهرت روبي في الصور الخاصة بكواليس المسلسل والتي كشفت عنها شركة الإنتاج، وهي بصحبة كل من الفنان صلاح عبد الله، إضافة إلى ظهور هاني عادل وأحمد حاتم.

معلومات عن مسلسل "شقة 6"

مسلسل "شقة 6" هو عمل درامي مشوق يسعى الأبطال خلال أحداثه عن كشف لغز شقة تحمل رقم 6، ويشارك في بطولته بجانب روبي كل من أحمد حاتم وهاني عادل وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي ورحاب الجمل وهيا فياض وحمزة العيلي وملك قورة وآخرين، ومن سيناريو وحوار رفيق القاضي وسعاد القاضي ومحمود وحيد ونبيل شعيب ومن إنتاج شركة بي برودكشن وإخراج محمود كامل ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2021.

وكانت روبي قد انضمت لسباق رمضان 2021 في اللحظات الأخيرة، وبدأت بتصوير دورها في "شقة 6" بالرغم من أن معظم المتنافسين في دراما رمضان قد بدأوا مبكرًا تصوير أعمالهم وذلك قبل عدة أسابيع.

ألبوم روبي الجديد "حتة تانية"

روبي كذلك تصدرت محركات البحث خلال الأيام القليلة الماضية تزامنًا مع طرح ألبومها الجديد "حتة تانية" الذي تعود به للغناء بعد ما يقرب من 20 عامًا، كما حرصت على الاحتفال بالألبوم الجديد من خلال إحياء حفل غنائي تحت سفح الأهرامات بمصر.

وقدمت روبي خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الشهيرة منها "انت عارف ليه"، "ليه بيداري كدا"، بالإضافة إلى أغنية ألبومها الجديد "حتة تانية"، ونشرت الفنانة المصرية روبي عبر انستجرام، مجموعة صور من الحفل، وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور الذين عبروا عن سعادتهم لعودتها للغناء مجددًا.

كذلك انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، ظهرت فيه روبي وهي ترقص على أنغام أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كدا".

وكانت روبي قد شوقت الجمهور مؤخرًا ونشرت صورة بوستر ألبومها الجديد "حتة تانية"، ولاقت صورة البوستر تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور بسبب احتفالهم بعودة روبي إلى الألبومات بعد غياب طويل، وكذلك بسبب إطلالتها الجريئة على البوستر وانتظار مفاجآتها به، كما هنأها عدد من النجوم من بينهم تامر حسني ومنى زكي وغيرهم.