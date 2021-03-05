أول تعليق حول تطورات الوضع الصحي للفنان صباح فخري بعد الحديث عن وفاته

صباح فخري المطرب السوري القدير البالغ من العمر 87 عامًا، أقلق الجمهور اليوم الخميس بعد الأنباء التي طالت حالته الصحية وتحدثت عن وفاته بسبب أزمة مر بها خلال الساعات الماضية، إلا أن الأمر لم يتخط نطاق الشائعات التي جعلت أسرته تقرر التعليق على الأمر.

شائعة وفاة صباح فخري تقلق الجمهور

وانتشرت أنباء وفاة الفنان القدير صباح فخري اليوم، وهو ما تسبب في حالة من الجدل بين جمهورها، الذين حرصوا على التوصل لحقيقة الأمر، كذلك حرصت نقابة الفنانين في سوريا على كشف حقيقة الأمر، وتواصلت مع نجله أنس الذي كشف بدوره أن والده بصحة جيدة وأن كل ما يثار حول حالته الصحية مجرد شائعات.

نجل صباح فخري يطمئن الجمهور على حالة والده

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وكتبت نقابة الفنانين عبر حسابها على فيسبوك: "بعد التواصل مع الزميل أنس فخري ابن الفنان القدير صباح فخري، تم التأكد بأن الفنان القدير صباح فخري بخير وبصحة تامة، وكل خبر لم يصدر عن صفحة نقابة الفنانين فهو إشاعة"، ولاقى الخبر تفاعلًا كبيرًا من محبي المطرب الشهير الذين تمنوا له الصحة وطول العمر.

وكانت الشائعة محل جدل كبير بين محبي النجم القدير، حيث قرر عدد من النجوم أيضًا التعليق على ما تم تداوله في الساعات الأخيرة، ونفي الأمر، ومن بينهم المطربة السورية سهر أبو شروف، والتي كتبت على تويتر: "الأستاذ العملاق صباح فخري بألف خير.. الله يطول بعمره يارب".

كما حرص نجله طريف على التعليق على الأمر ايضًا وكتب عبر فيسبوك: "كل ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي عن وفاة الوالد دوت الخليج أخبار عارية عن الصحة والوالد الأستاذ صباح فخري بخير وصحة وعافية والرجاء تعميم البوست".

معلومات عن صباح فخري

الجدير بالذكر أن صباح فخري يعتبر من مشاهير الغناء في سوريا والوطن العربي، وولد عام 1933، في مدينة حلب السورية وظهرت موهبته في العقد الأول من عمره، ودرس الغناء والموسيقى مع دراسته العامة في تلك السن المبكرة في معهد حلب للموسيقى وبعد ذلك في معهد دمشق، وتخرج في المعهد الموسيقي الشرقي عام 1948 بدمشق، بعد أن درس الموشّحات والإيقاعات ورقص السماح والقصائد والأدوار والصولفيج والعزف على العود.

وكان من أساتذته الشيخ علي الدرويش والشيخ عمر البطش ومجدي العقيلي ونديم وإبراهيم الدرويش ومحمد رجب وعزيز غنّام، وكان في شبابه موظفاً بأوقاف حلب ومؤذناً في جامع الروضة هناك.

ونجح المطرب صباح فخري في أن يصبح أحد أهم المطربين العرب، وأقام العديد من الحفلات الغنائية في بعض البلدان العربية والأجنبية، ونال العديد من الجوائز والتكريمات.