نجمات أصبحن واجهة مشرفة للمبادرات الإنسانية .. تعرفوا عليهن تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة

يوم المرأة العالمي الذي يوافق الثامن من مارس كل عام، هو اليوم الذي يحرص الجمهور على تسليط الضوء خلاله على أبرز النماذج النسائية، خاصة من النجمات اللاتي نجحن في حياتهن المهنية، واستغلوا هذا النجاح لمساعدة ودعم من حولهم من خلال المبادرات الإنسانية التي تطلقها عدد من المنظمات الشهيرة.

منى زكي

من أبرز هؤلاء النجمات، الفنانة المصرية منى زكي، التي حققت نجاحًا كبيرًا في مشوارها الفني وحياتها الخاصة، وقررت القيام ببعض الواجبات تجاه المجتمع، حيث باتت سفيرة النوايا الحسنة لدى يونيسف مصر

واشتهرت الفنانة المصرية بإسهاماتها المتنوعة في العديد من الأعمال الخيرية وحملات التوعية، من بينها حملة لحماية أرواح الأطفال الرضع وحملات التبرع بالدم كما دعت الجمهور من قبل إلى دعم أحد مستشفيات علاج السرطان بمصر، من خلال التبرع بالشعر، في إطار دعم مرضى سرطان الثدي، كما شاركت في عدة حملات تابعة لليونيسيف أيضًا، عن سوء التغذي وعمالة الأطفال والفقر والتأثير السلبي للعنف على الأطفال.

نيللي كريم

النجمة الشهيرة نيللي كريم، فمع حالة النجاح التي حققتها السنوات الماضية، باتت أيضًا سفيرة للنوايا الحسنة في اليونيسيف، حيث شاركت وروجت للعديد من المبادرات منها المبادرات الخاصة بتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة، إضافة إلى مبادرة خاصة بالتدريب على التفكير قبل الفعل، ومراجعة المنشورات على السوشيال ميديا قبل نشرها بهدف عدم نشر الأخبار المضللة والعديد من القضايا المهمة التي تخص المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

هند صبري

النجمة التونسية هند صبري من أكثر النجمات اللاتي انخرطن في المبادرات المجتمعية وكانت وجهًا مشرفًا وفعالًا في المجتمع العربي، بسبب المهام التي تقوم بتنفيذها بجانب عملها بمجال الفن، حيث تم تنصيبها سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي بمنظمة اليونيسف، كذلك روجت لعدة مبادرات منها وقف هدر الطعام، وحملات وقف العنف ضد المرأة وغيرها.

إليسا

النجمة اللبنانية إليسا، عقب إعلانها قبل حوالي 3 أعوام عن إصابتها بمرض السرطان، قررت أن تستغل شهرتها وتجربتها الصعبة مع المرض، في تقديم العديد من النصائح لجمهورها من النساء، وتشاركهن تجربتهن وتحاول من خلال بعض الفعاليات تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وكيفية التصرف مع المرض في حين الإصابة به.

يسرا اللوزي

الفنانة المصرية يسرا اللوزي قررت الاستفادة من تجربة ضعف السمع مع ابنتها الكبرى، والمشاركة في العديد من المبادرات التي تهتم بالتوعية من مرض ضعف السمع وجمع التبرعات للأطفال المصابين من أجل خضوعهم لعملية زرع قوقعة، كما انضمت مؤخرًا لمبادرة بعنوان "حادي بادي"، وهي مبادرة مصرية تشجع على القراءة للأطفال.

يسرا

يسرا النجمة المصرية أيضًا دوت الخليج واحدة من أشهر النجمات العرب اللاتي تم تنصيبهن كسفيرات للنوايا الحسنة باليونيسيف، حيث قامت بتوعية الجمهور للعديد من القضايا المجتمعية الهامة، منها التنمر الإلكتروني، إضافة إلى مشاركتها في الحملة الخاصة بدعم ضحايا انفجار مرفأ بيروت بلبنان.