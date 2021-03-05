بالجلباب .. رشدي أباظة يقرأ القرآن في أواخر أيامه.. صورة نادرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لـ"دنجوان السينما المصرية" الفنان الراحل رشدي أباظة في أواخر أيامه".

وظهر رشدي أباظة وهو يرتدي جلباب وطاقية ‏على رأسه وهو يتلو القرآن من مصحف يحمله بين يديه، نالت إعجاب الجميع.

ولد رشدي أباظة في عام 1926 ورحل عن عالمنا في 27 يوليو 1980، وكان يتحدث الانجليزية والفرنسية والإيطالية والاسبانية والألمانية.

تزوج الفنان الراحل رشدي أباظة 5 مرات وأشهر زوجاته الراقصة والممثلة تحية كاريوكا التي كانت أول زيجاته، أما الرابعة فكانت المطربة والممثلة صباح الذي لم يدم إلا لأيام، تزوج الراحل الأمريكية بربارا، وكانت زوجته الثانية وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت، واستمر زواجهما 4 سنوات، أما زوجته الثالثة فكانت سامية جمال ، وتزوجها عام 1962، واستمر زواجهما قرابة 18 عامًا، اما نبيلة أباظة فكانت زوجته الخامسة وهي ابنة عمه وتزوجها عام 1979 قبل وفاته بسنتين.