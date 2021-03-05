بفستان قصير.. رانيا منصور تثير الجدل بأنوثتها

نشرت الفنانة رانيا منصور، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.
ظهرت "رانيا" مرتدية فستان انيق قصيرة فوق الركبة باللون الكحلي، ولملمت شعرها إلى الخلف، أما من الناحية الجمالية، وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.
ويعرض حاليا للفنانة رانيا منصور، مسلسلها الجديد «أسود فاتح» عبر قناة mbc مصر الفضائية، وذلك بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة شاهد.نت الإلكترونية.
مسلسل "أسود فاتح" من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.
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