بـ ترينج رياضي.. أروى تخطف الأنظار من منزلها

نشرت المطربة والاعلامية اليمنيه اروي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية. وظهرت أروى؛ داخل منزلها بإطلالة مميزة خطفت بها قلوب متابعيها مرتدية ترينج انيق باللون الاخضر الفاتح وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابة ومبهجة. ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع أحمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما تناسب مع إطلالتها الأنيقة. وأعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا". يشار إلى أن أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc" رمضان الماضي 2020. مطوية أمين".

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