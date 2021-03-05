منتج آل هارون يستعد لعمل سينمائى جديد آخر مارس

أكد المنتج حسنى محمود، منتج فيام آل هارون أنه بدأ فى التحضير للعمل التالي ضمن أعماله الإنتاجية، لافتا إلى أن هناك أكثر من مشروع سينمائى وأكثر من عمل درامى من المقرر الإستقرار على مشروع منهم خلال الفترة المقبلة، للبدء فى تنفيذه عقب الإنتهاء من تصوير فيلم "آل هارون" الجارى تصويرة حاليا، مع احتمالية البدء في التصوير قبل نهاية مارس الجاري .

وأضاف المنتج أنه قد وافق علي فتح باب قبول سيناريوهات جديدة قريبا، على أن تكون سيناريوهات مختلفة تتضمن رؤى جديدة وموضوعات غير تقليدية، لافتا أنه يدعم الشباب أصحاب الفكر المعاصر الذى يقدم قضايا هادفة ومبتكرة بمضمون يفيد المجتمع المصرى والعربى على حد سواء، على أن يكون ملتزم بقيم المجتمع الشرقى، مؤكدا ان شركته تهتم وتلتفت للموضوعات الاجتماعية مع الاكشن والاثارة .

يذكر أن فيلم "آل هارون" الذى يتم تصويرة حاليا هو من أحدث أعمال شركة مومنت برودكشن للإنتاج الفنى، وفيلم "آل هارون " أحد أبرز الأعمال التي فرضت نفسها على الساحة وأصبحت ضمن اشهر الافلام التي يجرى تصويرها حاليا، على الساحة الفنية، تمهيدا لعرضها في دور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها، خاصة وأن الشركة المنتجة أصرت على الدخول إلى سوق السينما، في وقت تضرب فيه كورونا قطاع الفن، إلى حد دفع دور العرض السينمائي إلى رفع بعض الأفلام بعد تدني عائداتها .

ومن المقرر عرضة قريبا فى دور العرض السينمائية المصرية والعربية، فيلم " آل هارون " يشارك في بطولتة نخبة كبيرة من النجوم من بينهم الفنان منذر رياحنة، إيهاب فهمى، أحمد وفيق، عبير صبرى، أحمد عبد الله محمود، محمد عز، هاجر الشرنوبى، يارا نور الدين والفنان حمدى هيكل وغيرهم .