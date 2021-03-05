ادعولها.. ابنة الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد تتعرض لوعكة صحية

كشف الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد، عبر حسابه الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، عن تعرض ابنته لوعكة صحية، مطالبًا متابعيه بالدعاء لهاا بالشفاء، قائلًا: «اذهب البأس رب الناس وأشفيها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما».
ونشر بهاء الدين محمد، صورة لابنته، قائلًا: «ادعوا لـ شهد بهاء، بالشفاء وأكيد حد فينا ربنا ح يستجيب له، وهى في غربة في لندن، ومش بايدينا بس انا على يقين ان ربنا هيحفظها، بستره العظيم، لأنه بيحبها، لأنها بنت محترمة وشاطرة، ومكافحة ولأنه عارف انا اكتر واحدة حبيتها في حياتى كلها، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد، وتحاذر ،ربنا يطمنى عليكى وكان نفسى ابقى جنبك».
وكان صالح الهضبة عمرو دياب، الشاعر الكبير بهاء الدين محمد وذلك من خلال أغنية "بتهزر" التى طرحها ضمن البومه الجديد "يا انا يا لأ"، بعد الازمة الأخيرة بسبب أغنية "قال فاكرينك".
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