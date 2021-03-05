عارف إني متعب بس بحبك.. رامي جمال يوجه رسالة رومانسية لزوجته

وجه الفنان رامي جمال رسالة رومانسية لزوجته ناريمان عبر إنستجرام.

وكتب رامي جمال عبر حسابه الرسمى: "حقيقي علي قد ما بتفتكريني قوي علي قد ما بحاول اقوي بوجودك.. والانسان طاقه.. وانا طاقتي باخدها منك.. ربنا يخليكي ليا ويقدرنا علي صعوبه الأيام ..انا عارف اني متعب بس بحبك".

وطرح الفنان رامي جمال، أول أغنية خليجية له بعنوان "بتتجاوز" من ألحانه، وكلمات صاحب السمو سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وتوزيع وميكس أحمد إبراهيم

وعن أغنية "بتتجاوز" كتب الفنان رامى جمال عبر حسابه الرسمي على تويتر :"في انتظار معرفة رأي الجمهور في تلك التجربة الرائعة والكلمات الأروع، واثق في ذوق الجمهور، وطالما انتظرت أن أغني باللهجة الخليجية واللبنانية اتمني لها القبول ودعم الجمهور السعودي خاصة والخليجي عامة.. ودائما وأبدًا الجمهور المصري هو أول سبب بعد الله في نجاحي".

يذكر أن الفنان رامى جمال يعمل حاليًا على طرح ألبومه الجديد بعنوان "ولسه"، وتم طرح أغنيتن حتى الأن الأولى التى تحمل أسم الألبوم من كلمات جمال الخولى، وتوزيع أحمد إبراهيم، والثانية "ما بتكبريش" وتم طرحها في عيد الحب، من كلمات أحمد المالكي، وتوزيع نادر حمدى، والأغنيتن من ألحان رامى جمال.