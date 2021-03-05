مودي كامل ينفذ الموسيقى التصويرية لـ فيلم آل هارون

وقع الاختيار على "مودي كامل" لتنفيذ الموسيقي التصويرية لصالح فيلم "آل هارون" مع المنتج حسني محمود وشركته مومنت برودكشن، من تاليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام .

ومن أعمال "مودي كامل" السابقة “مسلسل طايع”، و”فيلم ريما"، بالإضافة إلى "الهجام"، "مملكة الغجر" .

وأكد مصدر من فريق الإنتاج، أن "مودي كامل" قد أنهي التعاقدات الرسمية مع المنتج "حسني محمود"، وبدا رسميا في تنفيذ الإعداد الموسيقي.

وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر رياحنه، عبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز واسلام حافظ، وهاجر الشارنوبي، حمدي هيكل ومريم البحراوي وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن .