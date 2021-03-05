مودي كامل ينفذ الموسيقى التصويرية لـ فيلم آل هارون

ومن أعمال "مودي كامل" السابقة “مسلسل طايع”، و”فيلم ريما"، بالإضافة إلى "الهجام"، "مملكة الغجر" .
وأكد مصدر من فريق الإنتاج، أن "مودي كامل" قد أنهي التعاقدات الرسمية مع المنتج "حسني محمود"، وبدا رسميا في تنفيذ الإعداد الموسيقي.
وفيلم "آل هارون"، بطولة نخبة من الفنانين، بينهم أحمد وفيق، ومنذر رياحنه، عبير صبري، وإيهاب فهمي، وأحمد عبد الله، ومحمد عز واسلام حافظ، وهاجر الشارنوبي، حمدي هيكل ومريم البحراوي وغيرهم، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن، ويدير الإنتاج كلا من، محمود شاذلي وإدوارد نبيل وباهر الشافعي، بإشراف عام على الإنتاج، محمد كمال، مدير شركة مومنت برودكشن .
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