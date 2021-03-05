دعاء مؤثر من رضوى الشربيني لوالدتها الراحلة.. ماذا قالت؟

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على الدعاء لوالدتها بعد وفاتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت رضوى الشربيني، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ": ربي انها ليلة الجمعة قبل الاخيرة من شهر رجب المبارك .. اللهم انر فيها علي قبر امي ضياءا يؤنس وحشتها و ينور مضجعها و يوسع مرقدها اللهم اجعل قبر امي روضة من رياض الجنة و ارحمها برحمتك يا أرحم الراحمين.

وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خبر وفاة والدتها، مساء الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني، "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".

وأضافت "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".