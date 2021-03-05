شاهد| أحمد مجدي يستعرض لياقتة البدنية فى الجيم

نشر الفنان أحمد مجدي فيديو جديد من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وظهر أحمد مجدي وهو يستعرض لياقتة البدنية من إحدي صالات الجيم .

يذكر أن الفنان أحمد مجدى روج لمسلسله الجديد "بنت السلطان " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وبدأت النجمة روجينا تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد "بنت السلطان" الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، للعرض في شهر رمضان المقبل، حيث انتهى المخرج أحمد شفيق من التحضيرات الخاصة بالعمل ومعاينة أماكن التصوير ما بين الاستديوهات وأكثر من محافظة مصرية .

مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا، ومحمود حافظ و باسم سمرة، أحمد مجدى، سوسن بدر، بيومى فؤاد، ندا موسى، محمد مهران، محمود حجازى، نهى صالح، حسن أبو الرووس، أوتاكا وعدد آخر من الفنانين وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.