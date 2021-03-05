هنا شيحة بإطلالة جذابة داخل سيارتها

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة جديدة عبر خاصية الاستوري، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهرت هنا بإطلالة جذابة من سيارتها، وعلقت: good morning , have blessed Friday
يذكر أن آخر مشاركات هنا شيحة الدرامية مسلسل "شاهد عيان" حيث قدمت دور ندى، زوجة تحمل عبئًا من الماضي، ويتعرض زوجها لمفاجأة عائلية تقلب حياته وتؤدي به إلى دائرة من الشكوك بكل من حوله.
وقررت محكمة جنح التهرب الضريبى، تغريم "هنا شيحة"، 375 ألف جنيه فى اتهامها بالتهرب الضريبي من دفع 661 ألفا و513 جنيها للضرائب، ما يعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها.
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