عمرو دياب يتألق في أحدث ظهور والجمهور: بتصغر ولا بتكبر

نشر النجم عمرو دياب صورة جديدة لة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
و تألق عمر دياب بأطلالة كاجوال مرتدي تيشيرت باللون الرمادي و شورت جينز .
و حازت الصورة علي اعجاب متابعية و جاءت التعليقات كالاتي :
احلي هضبة دا ولا اية ، بتصغر ولا بتكبر ، نجم النجوم .
علي الجانب الاخر صرح الموسيقار يحيي الموجي، إنه بدأ مشواره الفني من خلال تكوين فرقة موسيقية، وطلب وقتها الفنان عمرو دياب الانضمام إليهم، وبالفعل قبلوه معهم.
وتابع الموجي خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية"،:" عمرو دياب وقت انضمامه لفرقة الموجي لم يكن يمتلك سيارة، وكان يوصله بنفسه في سيارته "الزستافا".
أشار إلي أن أغنية "قلبي"، هي اقتباس من لحن "قمرين" وبعد أن غناها عمرو دياب، أخذ اللحن ووضع عليه كلمات جديدة وغناها في الديو الشهير مع الشاب خالد.
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