وتابعت، «نسرين» أنها تظهر في المسلسل بـ الحجاب خلال عدد من الحلقات وليست كلها، لافتة إلى أن المخرج أحمد سمير فرج هو الذي اختار لها هذا «اللوك» بالتعاون مع الاستايلست مي البياضي، مؤكدة أنها لم تتدخل في شكل شخصية المسلسل، وأن صناع المسلسل لديهم معرفة أكثر بثقافة هذه البيئة التي تنتمي لها شخصيتها بالمسلسل.
وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي حيث يناقش العديد من القضايا الإجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.
ويشارك في بطولة مسلسل«المداح» كلًا من: حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبدالناصر، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار «أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري»، وإخراج أحمد سمير فرج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رمضان 2021.. نسرين طافش تعيش قصة حب معقدة بمسلسل المداح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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