رمضان 2021.. نسرين طافش تعيش قصة حب معقدة بمسلسل المداح

وأضافت نسرين طافش، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أنه تنشأ بينها وبين صابر المداح (حمادة هلال) قصة حب معقدة، ومن هنا تنطلق أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها تجسد شخصية مركبة وليست سهلة، وسيشعر الجمهور بالفاجآت دومًا خلال المشاهدة.

قالتإنها تجسد شخصية «رحاب» خلال أحداث مسلسل «المداح» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني للعام الجاري، مشيرة إلى أن الشخصية لفتاة ريفية، ووالدها مقتدر ماديًا وميسور الحال، ورغم أنها تعلمت في المدينة إلى أنها تنتمي لبيتئتها الريفية.

وتابعت، «نسرين» أنها تظهر في المسلسل بـ الحجاب خلال عدد من الحلقات وليست كلها، لافتة إلى أن المخرج أحمد سمير فرج هو الذي اختار لها هذا «اللوك» بالتعاون مع الاستايلست مي البياضي، مؤكدة أنها لم تتدخل في شكل شخصية المسلسل، وأن صناع المسلسل لديهم معرفة أكثر بثقافة هذه البيئة التي تنتمي لها شخصيتها بالمسلسل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار إجتماعي حيث يناقش العديد من القضايا الإجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.