مصطفي قمر يتصدر البوستر الدعائي لمسلسل فارس بلا جواز

تصدر الفنان مصطفي قمر، البوستر الدعائي لمسلسل "فارس بلا جواز" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل وظهر البوستر مميزا ويرتدي بدلة تحمل اللون الاسود.
والمسلسل دراما كوميدي ويرصد رحلة بحث عن عروسة في إطار كوميدي وكل حلقه لها لها بطلة وهناك العديد من المشاركات للنجوم منهم صلاح عبدالله واوس اوس وبيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين.
مسلسل"فارس بلا جواز" بطوله النجم مصطفي قمر من إنتاج تياترو للمنتجة رانيا الجيد وشركة one للمنتج عصام كفافي.
ويشارك البطولة طارق عبدالعزيز، ومحمد ثروت، وطارق الايباري وسليمان عيد، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.
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