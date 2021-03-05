منة فضالي في ضيافة دوت الخليج.. صور

حلت النجمة منة فضالي ضيفة على موقع دوت الخليج الإخباري في ندوة خاصة للحديث عن آخر أعمالها الفنية، وخاصة نجاح دورها في مسلسل " سكن بنات " الذي يذاع حاليا علي منصة ة viu وقناة النهار.
وتطرقت منة فضالي للحديث عن مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل " نسل الأغراب" وعن كواليس التعاون مع النجم أحمد السقا والمخرج محمد سامي .
كما كشفت منة فضالي عن كواليس دورها في المسلسل السوري " مقابله مع السيد آدم ٢ " وعن رحلتها في سوريا وعن الاختلاف بين الدراما المصرية والسورية وعن التجربة بشكل عام .
و منة فضالي في المسلسل تقوم بدور خبيرة تجميل، لديها أخت ليست شقيقة، سورية، تكتشف أنها قتلت وتم سرقة أعضائها، فتقرر الانتقام وتبدأ رحلتها وتلتقي بالسيد آدم.
مسلسل "مقابلة مع السيد آدم ٢ " من إخراج فادي سليم ويشارك في تأليفه مع شادي كيزان ومن بطولة غسان مسعود ومحمد الأحمد ورنا شميس بالإضافة إلى ممثلين جدد انضموا للموسم الثاني، وأبرزهم منة فضالي و باسل خياط وعبد المنعم عمايري ونظلي الرواس وهيا مرعشلي.
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