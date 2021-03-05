أبو الليف يقدم برنامجا تلفزيونيا قريبا

كشف المطرب نادر أبو الليف والفنان طارق ريحان عن حياتهم الفنية والشخصية في برنامج اسرار والنجوم التي تقدمه الإعلامية أسرار الجمال علي قناه shc.
قال المطرب نادر أبو الليف بانه يعشق الإسكندرية، ويستنشق هوائها وقت الشعور بعدم الارتياح، ثم يعود لاستكمال أعماله الفنية، لافتًا إلى أنه سوف يبدأ في تسجيل أعمال غنائية جديدة خلال الفترة القادمة، بالإضافة لتقديم برنامج جديد علي قناه shc خلال الفترة القادمة.
أما الفنان طارق ريحان، رصد حكايته مع الفنان الراحل يوسف شعبان في الأعمال الفنية التي قدمها معه ومواقفه في مسلسل «ساحره الجنوب» كما أنه تواجد في زياره اضرحه أولياء الله الصالحين.
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