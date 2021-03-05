بفستان مجسم.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا في أحدث ظهور

نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو جديدا استعراضا لجمالها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة رياضية.
وتألقت رانيا يوسف، بفستان مجسم باللون الأسود في الأحمر، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات واكتفت ببعض الأساور البسيطة مع ارتداء قبعة تليق بإطلالتها.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال أنوثتها.
كما اختارت تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها.
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