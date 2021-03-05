شاهد أحدث ظهور لـ كريم فهمي برفقة زوجته

نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهر كريم فهمي في صورة رومانسية برفقة زوجته من أحد المطاعم.
وكان قد روَّج الفنان كريم فهمي لفيلمه الجديد، "ديدو" المقرر عرضه قريبا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتب كريم، علي أفيش الفيلم: "ديدو (ارجوك لا تفعصني سهوا) ، شكلها قربت ولا ايه , تأليف : كريم فهمي ، إخراج : عمرو صلاح ، انتاج : احمد السبكي ، كريم السبكي ، توتا السبكي".
فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وهدى المفتى، إضافة إلى ظهور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول عمل يجمعهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات، من تأليف كريم فهمى، وإنتاج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، وإخراج عمرو صلاح.
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