شاهد | فيديوهات رقص جديدة من حفل زفاف دينا داش

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات جديدة من حفل زفاف دينا داش، شقيقة الفنان الشاب أحمد داش، التى احتفلت بزفافها، أمس الخميس، وسط الأهل والأصدقاء.

حيث ظهرت دينا داش وهي تؤدي رقصة استعراضية مع صديقاتها على أنغام إحدى أغانى مطرب المهرجات حسن شاكوش، وسط حالة من الفرحة و البهجة .

و كانت قد تصدرت البلوجر دينا داش مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو في حفل زفافها.

لفتت دينا داش الأنظار في عقد قرانها الذي أقيم في الشهر الماضي بأحد قاعات المناسبات الكبيرة في القاهرة الجديدة، تألقت بفستان قصير للغاية يصل إلي حدود الركبة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الراقي والفخم أيضا حيث تميز بنقوشات الورد الرقيقة.

وأنتعلت دينا داش حذاءً أنيقًا ذا كعب عال، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات وبدت بخصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها.