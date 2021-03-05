استعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري عددًا من الموضوعات المهمة على مدار الساعة عبر السوشيال ميديا وإليكم أبرزها:

حرص صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز رمضان صبحي علي تهنئة زوجته حبيبة بعيد ميلادها.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، فيديو جديدا استعراضا لجمالها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة رياضية. نشر النجم عمرو دياب صورة جديدة لة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام . شاركت الإعلامية بسمة وهبة متابعيها بصورة لها وهي طفلة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وجه الفنان رامي جمال رسالة رومانسية لزوجته ناريمان عبر إنستجرام.



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل.. رمضان صبحي يحتفل بعيد ميلاد زوجته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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