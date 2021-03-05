فارس بلا جواز .. مغامرات مصطفى قمر الكوميدية في رمضان

وسط أجواء من البهجة والفرحة والضحكات تعكسها أحداث حلقات مسلسل «فارس بلا جواز» للنجم مصطفى قمر ويتصدر المسلسل الأعمال الكوميدية التي تعرض خلال رمضان المقبل.

يجسد مصطفي قمر في المسلسل الذي يعود به للشاشة بعد ١٠ سنوات شخصية شاب صاحب منتجع سياحي ويرفض الارتباط والزواج ولكن يجبر علي الزواج والاختيار من بين عدد من الجميلات خلال مده زمنية محددة ما يجعله يتعرض للعديد من المواقف الكوميدية وتصدي لإنتاج " فارس بلا جواز " المنتجين رانيا الجيد و عصام كفافي في اول اعمال شركتي تياترو و one.

ويشارك في بطولة فارس بلا جواز حشد من النجوم من بينهم طارق عبد العزيز ومحمد ثروت و طارق الإبياري وسليمان عيد وآخرين

ويزين حلقات المسلسل مشاركة النجوم بيومي فؤاد و صلاح عبد الله و اوس اوس.

ويلتقي مصطفي قمر بـ ٢٠ نجمة خلال أحداث المسلسل ." فارس بلا جواز " من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.