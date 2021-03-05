شعار أنغامي يضيء برج القاهرة

أضيئ برج القاهرة مساء أمس بشعار أنغامي، إحتفاءً بأحدث إنجازات تطبيق الموسيقى وهو إدراجه ضمن بورصة ناسداك في نيويورك.
وبرج القاهرة أحد ابرز معالم العاصمة المصرية الذي تم بناؤه بين عامي ١٩٥٦ و ١٩٦١ على تصميم زهرة اللوتس المصرية، أضيء بشعار أنغامي، منصة التكنولوجيا والبث الموسيقي الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي ستندرج في بورصة ناسداك العالمية بموجب اندماجها مع "فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني"، لتصبح بذلك أول شركة تكنولوجيا عربية يتم إدراجها في ناسداك.
إلى جانب الاحتفاء بأنغامي، كان الحدث مناسبةً لشكر المصريين على حبّهم لأنغامي وإيمانهم بها ودعمهم لها من خلال إضاءة البرج بشعار الشركة، إشارةً إلى أنه سبق وأضيء برج خليفة في دبي بشعار أنغامي، إضافةً إلى صخرة الروشة في بيروت.
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