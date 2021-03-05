غدا.. عرض أولى حكايات "ورا كل باب" على قناة الحياة

تبدأ قناة "الحياة" غدا السبت عرض "مالناش إلا بعض"، أولى حكايات مسلسل "ورا كل باب"، في تمام الساعة التاسعة مساء.
الحكاية من تأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، ويشارك في بطولتها الفنانة صابرين، وجمال عبد الناصر، وجيهان خليل، ومحمد نجاتي، وعابد عنان وعدد آخر من الفنانين.
مسلسل "ورا كل باب" فكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين. يذاع المسلسل من السبت للأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة "الحياة". والإعادة الساعة 01:00 بعد منتصف الليل، وكذلك الساعة 12:00 ظهرا.
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