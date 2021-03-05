لا يستطيع شراء كيلو لحم.. فنان متقاعد يشكو فقره بكلمات مؤثرة

فاجأ الفنان السوري هاني شاهين ، المعروف بدور العارف نوري في مسلسل باب الحارة ، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بالإفصاح عن فقره الشديد، وعدم مقدرته على شراء كيلو واحد من اللحم.

وكتب هاني شاهين ، عبر فيسبوك: «الى من لا يهمـه الامر مطلقا .. انا الفنان المتقاعد هاني شاهين اقر واعترف بان لدي سؤال اريد ان اطرحه على من لا يهمهم الامر مطلقا لا من قريب ولا من بعيد علما بانني لم استشر زملائي الفنانين المتقاعدين امثالي من اجل عرضه على صفحتي هذه فعذرا منهم لان صاحب الحاجة ارعن».

وأضاف: «السؤال هنا له علاقة بعلم الرياضيات وارجو ممن لا يملك الاجابة عليه ان ينورني وليس له مني الا جزيل الشكر .. بما ان كيلو اللحمه الغنم بـعظمه صار اليوم بـ 16500 اتصلت باحد الجزارين ( أي اللحامين؟؟؟؟؟؟ أي بس لا تروح افكاركن لبعيد وتفكروا اني بقصد الجزارين يعني يللي عم يمصوا دمنا . لا . طبعا . بس كلمة لحام باللغه العربيه هيه جزار )».

وأوضح أن «المهم سالته عن سعر الكيلو فاجابني بعظمه بـ 16500 قلتله وبلا لحمه....... عفوا قصدي بلا عظمه يعني مجروم . فقال لي يعني بدك تعمل حسابك بالخمس وعشرين قلتله اوف مو كثير قاللي الله وكيلك اكتر الخواريف يللي عم تجينا عم تجي معظمه العظم يللي فيها اكتر من اللحم قلتله طيب ماشي الحال قاللي أي سيدي قديش بدك هلا قلتله بدي كيلو بس مو هلا قاللي لكان ايمتى قلتله بقيان 4 تيام لاخر الشهر بقبض راتبي وبجي لعندك باخده بس مو تنساني . حاكم الله وكيلك صارلي شهرين عم دور عاللحمه وماكان يجيني دور خاطرك».

واختتم: «فالسؤال هنا نحن الفنانون المتقاعدون راتبنا التقاعدي في نقابتنا الموقره 25000 ليرة سورية شهريا يعني حق كيلو لحمه .. فتصور يارعاك الله ورحم الله من قالها : اقول قولي هذا واسال جنابكم ماهذا؟؟ .. فهل من احد عنده جواب لحل طلاسم هذه المعادلة؟؟»