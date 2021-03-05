المحكمة الفرنسية تعيد اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب بعد أن ظن الجميع أن قضيته انتهت !

سعد لمجرد النجم المغربي تصدر اسمه اهتمامات الجمهور مجددًا قبل ساعات بعدما أعادت محكمة استئناف باريس، الفنان المغربي إلى محكمة الجنايات مرة أخرى بتهمة الاعتداء على فتاة في عام 2016، وذلك وفقا لطلبات مكتب المدعي العام.

فتح ملف قضية سعد لمجرد مجددًا واتهامه بالاغتصاب

تطورات جديدة طرأت على القضية المتهم فيها سعد لمجرد باغتصاب فتاة في باريس، ففي يناير 2020، قضت التحقيقات التي تتبع محكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، بإحالة سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا بريول بتاريخ 26 أكتوبر 2016 داخل أحد الفنادق.

تطورات قضية سعد لمجرد

ثم قررت محكمة النقض الفرنسية إسقاط تهمة الاغتصاب عن سعد لمجرد، بعد ذلك بشهور لعدم وجود أدلة كافية تثبت إدانته في القضية وظن البعض أن ملف القضية قد تم إغلاقه تمامًا، إلى أن قضت محكمة الاستئناف في باريس، في الساعات الماضية، بإعادة الفنان المغربي إلى الجنايات مرة أخرى.

وأمرت محكمة الاستئناف مجددًا، بمحاكمة المطرب سعد لمجرد أمام الجنايات بتهمة الاغتصاب، وفقًا لمقتضيات المدعي العام، فيما يواجه المطرب المغربي الذي لا يزال بإمكانه رفع دعوى أمام محكمة النقض، عقوبة بالسجن لمدة 20 عامًا.

أحدث أعمال سعد لمجرد

في سياق آخر كان سعد لمجرد قد طرح أغنية "الغادي وحدو" قبل أيام قليلة ونالت إعجاب عدد من متابعيه، وجمعته الأغنية الجديدة بفرقة الهواريات، والتي مزج فيها بين الفن الأمازيغي وموسيقى الجاز، وتجاهل لمجرد التعليق على التطورات التي طرأت على قضيته، وواصل الترويج لأغنيته الجديدة.

وكان سعد قد كشف عدة مفاجآت أيضًا مؤخرًا، من بينها تجهيزه لأغنية مع الفنان صابر الرباعي والموزع العالمي ريدوان، وقال إنها ستكون موسيقى عالمية تجمع بين أصواتهم الثلاثة، وستضم كلمات باللغة العربية والإنجليزية، وكشف سعد لمجرد أيضاً عن تسجيله لأغنية باللغة الاسبانية وذلك لأول مرة في مسيرته، ولكن لم يكشف تفاصيلها أو موعد طرحها.