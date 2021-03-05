" ليس كورونا فقط ".. ابنة يوسف شعبان تكشف عن مرض خطير آخر عانى منه في أيامه الأخيرة

زينب يوسف شعبان، ابنة الفنان الراحل يوسف شعبان، كشفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم المصرية، عن ذكرياتها مع والدها وتفاصيل مرضه الصعب خلال العام الذي سبق وفاته، إثر إصابته بفيروس كورونا، ودخوله المستشفى قبل أيام من الوفاة.

تفاصيل العام الأخير في حياة يوسف شعبان

ابنة يوسف شعبان قالت إن والدها الراحل كان يعاني من التعب خلال العام الذي سبق وفاته، حيث أصيب بالفشل الكلوي، وكان يقوم بغسل الكلى كل فترة، لافتة إلى أن هذا المرض كان من ضمن الأسباب التي أبعدته عن التمثيل لفترة، موضحة أيضًا أنه ربما تأثر بمعاناته مع الكلى عند إصابته بالفيروس.

ولفتت زينب إلى أن والدها الراحل قد قام بتصوير أسبوع كامل من دوره في مسلسل "ملوك الجدعنة" في لبنان ثم عاد إلى مصر وتم الإعلان عن إصابته بالفيروس.

يوسف شعبان يرفض دخول أبنائه مجال الفن

وكشفت ابنة الفنان الراحل أنها بمجرد أن علمت بنبأ تعب والدها، قررت السفر من الكويت إلى مصر من أجل الاطمئنان عليه لكنها لم تستطع التواصل معه، واعترفت زينب أن والدها كان رافضًا دخولها وأخواتها مجال الفن بسبب خوفه عليهم وعدم رغبته في تسليط الضوء عليهم بسبب بعض السلبيات التي يتعرض لها النجوم، لكنه نصحها في المقابل بأن تدخل مجال الإعلام لتصبح مذيعة، وكان ينصحها أيضًا بأن تقول المعلومة بصدق والوقوف مع الحق دائمًا.

تفاصيل إصابة يوسف شعبان بكورونا

ومن المعروف أن الفنان يوسف شعبان توفي الأحد الماضي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا بعد أيام من نقله إلى المستشفى من أجل تلقي العلاج، ودخوله العناية المركزة، وقد نعاه العديد من النجوم والمشاهير في العالم العربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما شارك في تشييع جنازته عدد من زملائه وأصدقائه بالوسط الفني منهم نهال عنبر وبوسي شلبي وأشرف زكي ومنير مكرم وغيرهم.

وسادت حالة من الحزن والانهيار على أسرة الفنان الراحل يوسف شعبان خلال الجنازة، حيث ظهرت ابنته "سيناء" وهي ترتدي الملابس السوداء وفي حالة حزن بينما ساندها من حولها.