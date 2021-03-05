غنى 10 ساعات متواصلة.. شائعة وفاة صباح فخري تضرب السوشيال ميديا

وولد صباح فخري، في عام 1933، بمدينة حلب السورية ويعد أحد المطربين الكبار للأغنية، واسمه الحقيقى صبحي أبو قوس ولكن سمي صباح فخري نسبة إلى الشاعر السوري فخري البارودي الذي رعى موهبته.

وضرب أكبر رقم قياسي بعد غنائه على المسرح مدّة تتجاوز 10 ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كاراكاس الفنزويلية عام 1968.

وقلّده الرئيس السوري بشار الأسد وسام الاستحقاق من الدرجة الممتازة في 2007 في دمشق وذلك تقديرًا لفنّه وجهده في الحفاظ على الفنّ العربي الأصيل ولرفعه راية استمرارية التراث الفنّي العربي الأصيل.