رمضان في الصدارة.. "أنا البطل" تصل لـ ٣ ملايين مشاهدة على يوتيوب

تصدر النجم محمد رمضان، اليوم الجمعة، تريند موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب" وذلك بأغنيته الجديدة "أنا البطل".

وتمكنت أغنيه" أنا البطل" من الوصول إلى ٣ ملايين مشاهدة وذلك عقب طرحها منذ ٤٨ ساعه فقط .

الأغنية من كلمات كالوشا الفنار وإسلام شندى، وتوزيع إسلام ساسو، وإخراج حسام الحسينى.

ومن جانب آخر يصور رمضان يصور حاليًا مسلسل "موسى"، والذي سيخوض به السباق الرمضاني المقبل .

ويشاركه في البطولة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار صعيدى.

وكانت أسرة المسلسل قد انتهت من تصوير عدد كبير من المشاهد فى الحى الريفى بمدينة الإنتاج الإعلامى، وذلك بعد تصوير عدد من المشاهد داخل القرية الفرعونية بشارع البحر الأعظم، حيث جاء ذلك بعد عودة فريق العمل من أسوان، إذ صوروا 4 أيام بالمدينة النوبية جمعت بين معظم المشاركين فى البطولة.