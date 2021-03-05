شاهد .. رسالة أشقاء دينا داش لها بعد زواجها

وجه الفنان أحمد داش واشقائه ؛ رسالة إلى شقيقتهم البلوجر دينا داش وذلك بعد احتفالها بزواجها أمس الخميس .

ونشر كريم داش صورة على "ستورى" انستجرام الخاص به تجمعه بأشقائه أحمد وشريف و دينا .. وكتب عليها " bye".. معبرًا عن حزنه بابتعادها عنهم .

وكانت البلوجر دينا داش قد تصدرت مؤشرات البحث على جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو في حفل زفافها.

و لفتت دينا داش الأنظار في عقد قرانها الذي أقيم في الشهر الماضي بأحد قاعات المناسبات الكبيرة في القاهرة الجديدة، تألقت بفستان قصير للغاية يصل إلي حدود الركبة واتسم التصميم بأنه مصنوع من القماش الراقي والفخم أيضا حيث تميز بنقوشات الورد الرقيقة.

وأنتعلت دينا داش حذاءً أنيقًا ذا كعب عال، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات وبدت بخصلات شعرها البني المموج المنسدل على كتفيها.