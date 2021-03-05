مصطفى شعبان يكشف عن شخصيته في المسلسل الرمضاني ملوك الجدعنة

كشف الفنان مصطفى شعبان عن شخصية في مسلسل ملوك الجدعنة المقرر عرضة في شعر. مكان القادم ٢٠٢١.

نشر مصطفى شعبان عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له من كواليس تصوير المسلسل وعلق عليها قائلا "‬‏‪احمد عبد الظاهر الشهير ب سفينه و الكلام رايح لك يا ساريه"#ملوك_الجدعنه #رمضان_2021

ملوك الجدعنة هو مسلسل من بطولته وبطولة مصطفى شعبان ليكون مع مصطفى شعبان ثنائية لأول مرة في قصة شيقة ومثيرة، ويبعد بها عمرو سعد عن أعماله السابقة، وسيقدم دور جديد عليه و الأكشن عنوانه.



مسلسل ملوك الجدعنه من بطولة النجمين عمرو سعد و مصطفى شعبان ومعهم النجم عمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ورانيا يوسف ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتي خليفة وهو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.



سوف يعرض على قناة ام بي سي مصر بشكل حصري.