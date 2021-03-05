عرضت قناة nrt الكردية ، تقريرًا متلفزًا سلطت فيه الضوء على جزء من حياة الفنان العراقي كاظم الساهر ، التي أشارت إلى تصريحات لأهل قرية من قرى العراق ، التي عاش فيها « الساهر» لمدة عامين قبل شهرته وبلوغه النجومية.
وأشار التقرير المتلفز العراقي ، إلي أن كاظم الساهر كان يعيش في هذه القرية وأهلها يقدمون له المعونة من مأكل ومشرب وكان يعمل مدرسًا في هذه القرية، ولكن أهلها وصفوه بأنه لم يكن وفيًا ويرد لهم الجميل ويسأل عنهم.
وتحدث أحد أبناء هذه القرية، قائلًا إن أمه أقرضت كاظم الساهر ، مبلغًا من المال ووعدها «الساهر» بأن يرد لها هذا المبلغ فور عودته للقرية، لكنه سافر بلا عودة، وسلك طريق الشهرة، ولم يسدد المبلغ، معربًا عن أمنياته بسداد هذا المبلغ عن قريب.
وكان الفنان كاظم الساهر ، طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان " عراقنا " ، وهي من كلمات كريم العراقي ، وألحان كاظم الساهر وتوزيع ميشال فاضل .
كما طرح كاظم الساهر ، مؤخرًا أيضًا أغنية سنجل جديدة باسم "آه وآهين"، وهى من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات كاظم نفسه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هات فلوس أمي.. أحد أهالي قرية كاظم الساهر يحرجه على الهواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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