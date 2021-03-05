هات فلوس أمي.. أحد أهالي قرية كاظم الساهر يحرجه على الهواء

عرضت قناة nrt الكردية ، تقريرًا متلفزًا سلطت فيه الضوء على جزء من حياة الفنان العراقي كاظم الساهر ، التي أشارت إلى تصريحات لأهل قرية من قرى العراق ، التي عاش فيها « الساهر» لمدة عامين قبل شهرته وبلوغه النجومية.

وأشار التقرير المتلفز العراقي ، إلي أن كاظم الساهر كان يعيش في هذه القرية وأهلها يقدمون له المعونة من مأكل ومشرب وكان يعمل مدرسًا في هذه القرية، ولكن أهلها وصفوه بأنه لم يكن وفيًا ويرد لهم الجميل ويسأل عنهم.

وتحدث أحد أبناء هذه القرية، قائلًا إن أمه أقرضت كاظم الساهر ، مبلغًا من المال ووعدها «الساهر» بأن يرد لها هذا المبلغ فور عودته للقرية، لكنه سافر بلا عودة، وسلك طريق الشهرة، ولم يسدد المبلغ، معربًا عن أمنياته بسداد هذا المبلغ عن قريب.