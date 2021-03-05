عبدالواحد البنا ينتهى من تسجيل أغنية "عود القصب"

إنتهى المطرب عبدالواحد البنا من تسجيل أغنية جديدة تحمل إسم "عود القصب" من كلمات وألحان سيد الشاعر وتوزيع أمير طاحون وإنتاج محمد عبدالعزيز، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة وتحمل عدد من المفاجآت .
كانت أخر اغانى المطرب عبدالواحد البنا أغنية "يالا روح حبيبى وانسى" منذ عدة أشهر، وطرحها عبر موقع الفديوهات الشهير يوتيوب.
وتقول كلمات أغنية «يالا روح حبيبى وانسى»: يالا روح حبيبى وانسى كل حكاية وكل قصة وعليا ولا تقسى يصلح حالك من تمثيلك أنا مليت، وندمت إنى ليك حبيب، لو جيتنى لحد البيت مش اصفالك .
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