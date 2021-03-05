محاولة درامية لفهم التطرف.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل القاهرة كابول

طرح المنتج تامر مرسي، البوستر الدعائي الأول لمسلسل «القاهرة كابول» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وظهر على البوستر 5 من أبطاله الأساسيين.
وعلق تامر مرسي، على صورة البوستر عبر انستجرام، قائلًا: «القاهرة_كابول .. محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطور الارهاب وفضحه .. الدراما المصرية تطور نفسها على المستوى الفني والمحتوى .. #المتحدة تخوض معركة الوعي وتفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة».
مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود.
وتعتمد أحداثه على 3 شخصيات رئيسية، وهم الإعلامي ويجسده النجم فتحى عبد الوهاب، وضابط الأمن الوطني ويجسده النجم خالد الصاوى، وشخصية الإرهابى والذى يجسده النجم طارق لطفى، فضلا عن الأدوار الأخرى للنجوم حنان مطاوع ونبيل الحلفاوى وشيرين.
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