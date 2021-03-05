محاولة درامية لفهم التطرف.. طرح البوستر الرسمي لمسلسل القاهرة كابول

طرح المنتج تامر مرسي، البوستر الدعائي الأول لمسلسل «القاهرة كابول» المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وظهر على البوستر 5 من أبطاله الأساسيين.

وعلق تامر مرسي، على صورة البوستر عبر انستجرام، قائلًا: «القاهرة_كابول .. محاولة درامية جديدة لفهم التطرف والتوعية بخطور الارهاب وفضحه .. الدراما المصرية تطور نفسها على المستوى الفني والمحتوى .. #المتحدة تخوض معركة الوعي وتفضح مخططات الإرهاب في مصر والمنطقة».

مسلسل "القاهرة كابول"، يشارك فى بطولته طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود.