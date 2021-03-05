طرح البوستر الرسمي للدورة العاشرة لمهرجان الأقصر السينمائي

طرحت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، البوستر الرسمي للمهرجان لدورته العاشرة، والتي ستقام في الفترة من 25 إلي 31 مارس 2021 بمحافظة الأقصر وبرعاية وزارة الثقافة المصرية.
وفي إطار الاستعدادات للدورة العاشرة صرح السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان بأن لجنة اختيار الأفلام أوشكت علي الانتهاء من عملها وتتكون تلك اللجنة من المخرج عماد البهات والناقد أسامة عبدالفتاح والكاتب والناقد فاروق عبدالخالق والمخرج بشارة شكري والناقدة مروة أبوعيش، ويشارك في تلك الدورة 32 دولة من القارة الأفريقية و10 دول من خارج القارة السمراء في مسابقة الدياسبورا وبعض الفعاليات الأخرى .
وأعلنت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان بأن اللجنة العليا للمهرجان قد اجتمعت مؤخرا بحضور الفنان الكبير محمود حميدة والمنتج جابي خوري والمخرج شريف مندور والفنانة سلوي محمد علي والفنان صبري فواز لمناقشة اللمسات النهائية للخطة الفنية للدورة الجديدة، كما أن الدورة العاشرة ستحمل الكثير من المفاجآت الفنية واستضافة رموز السينما الأفريقية خلال العقد الأول من عمره ومنهم هايلي جريما ورضا الباهي وجيمي لوي وموسي توريه وسليمان سيسيه وتستسي دنجارا وهند صبري والعديد من النجوم .
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