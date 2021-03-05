سامي مغاوري يكشف أسباب اعتذاره عن فيلم ماما حامل

كشف الفنان سامي مغاوري، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أسباب اعتذاره عن عدم المشاركة في فيلم «ماما حامل»، قائلًا إن فريق عمل الفيلم قاموا بتأجيل التصوير شهرين، وأرسلوا له المواعيد.
وأضاف سامي مغاوري، أنه طالب المنفذة أن تحدد له الـ10 أيام المحددين للتصوير، لكنها رفضت وقالت له أنها سوف تطلبه في أي وقت، في الوقت الذي كان يصور فيه مشاهد مسلسل«اللعبة».
تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومي فؤاد لبعض المشاكل في عمله الذي يتولى إدارته الفنان سامى مغاوري، وتتوالى الأحداث.
الفيلم بطولة النجمة ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، وهدى الأتربى، وويزو، ومحمد سلام، وبدرية طلبة، ونانسي صلاح، وآخرون، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج "سينرجى".
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