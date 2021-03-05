منة فضالي عن تمثيل ياسمين صبري : بنوتة قمر وبس

كشفت الفنانة منة فضالي ، عن رأيها في تمثيل الفنانة ياسمين صبري .
وقالت فضالي خلال لقائها مع موقع "دوت الخليج": "لا تعليق .. هي حلوة وبنوته قمر وبس"، وعن سؤالها إذا عرض عليها عمل لمحمد رمضان أو ياسمين صبري من تختار، قالت: بالطبع رمضان لانه ممثل تقيل واشتغل علي نفسه كويس جدا ومطلعش مرة واحده".
يذكر أن منة فضالي ستشارك في مسلسل " مقابله مع السيد آدم ٢" حيث تقوم بدور خبيرة تجميل، لديها أخت ليست شقيقة، سورية، تكتشف أنها قتلت وتم سرقة أعضائها، فتقرر الانتقام وتبدأ رحلتها وتلتقي بالسيد آدم.
مسلسل "مقابلة مع السيد آدم ٢ " من إخراج فادي سليم ويشارك في تأليفه مع شادي كيزان ومن بطولة غسان مسعود ومحمد الأحمد ورنا شميس بالإضافة إلى ممثلين جدد انضموا للموسم الثاني، وأبرزهم منة فضالي و باسل خياط وعبد المنعم عمايري ونظلي الرواس وهيا مرعشلي.
ويذاع حاليا لـ منة مسلسل " سكن بنات " والذي تجسد فيه شخصيه نانسي وحققت من خلاله نجاحا كبيرا.
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