تعرفوا على 6 نجوم أصبح صوتهم علامة مميزة في تاريخ دوبلاج الأعمال الكارتونية

يزخر الوسط الفني المصري بعدد من النجوم الذين استطاعوا بصوتهم فقط أن يصبحوا علامة مميزة في تكوين ذكريات الجيل الحالي، الذي ارتبط بأصواتهن التي وضعت على العديد من الشخصيات الكارتونية الشهيرة والتي نالت انتشارًا ونجاحًا ساحقًا، وفيما يلي نرصد أبرز النجوم الذين اشتهروا بدوبلاج الأعمال الكارتونية.

محمد هنيدي

النجم المصري محمد هنيدي كان من أشهر هؤلاء الذين تميزوا بتقديم الأداء الصوتي لعدد من الشخصيات الكارتونية الشهيرة، ومنها شخصية تيمون، في المسلسل الشهير "تيمون وبومبا" وهو مسلسل رسوم متحركة أمريكي من إنتاج شركة والت ديزني، وشارك في تقديم الأداء الصوتي بجانبه، كل من وماجد الكدواني وسامي مغاوري وسلوى محمد علي.

كذلك اشتهر هنيدي بأداء الدوبلاج الخاص بشخصية "كورتي البعبع" في الفيلم الشهير "شركة المرعبين المحدودة"، وتميز بثنائيته مع شخصية مارد وشوشني التي أداها صوتيًا النجم سامي مغاوري، إضافة إلى مسلسل "سوبر هنيدي".

يحيى الفخراني

الفنان يحيى الفخراني كان صوته سببًا رئيسيًا لنجاح النسخة العربية من فيلم "Toy Story"، حيث قدم شخصية وودي، وشاركه في الأداء الصوتي لباقي الشخصيات كل من الفنان هاني رمزي ومنى زكي وأحمد بدير ومحمد رجب، كما قدم الفخراني مسلسل "قصص القرآن" بأجزائه المختلفة، والذي كان تعرض في شهر رمضان

عبد الرحمن أبو زهرة

من أشهر الأصوات في أفلام الكارتون كان النجم عبد الرحمن أبو زهرة الذي قدم دوبلاج شخصية "سكار" في فيلم "The lion King"، واعتبرته ديزني من أفضل الأصوات التي أدت الشخصية بصوتها في النسخ المدبلجة المختلفة التي تم طرحها في دول العالم، كما قدم شخصية جعفر في "علاء الدين".

ثريا إبراهيم

النجمة الراحلة ثريا إبراهيم قدمت العديد من الأدوار في بعض الأعمال الكارتونية ومنه دور روز في "شركة المرعبين المحدودة" كذلك أداء صوت دانا صاحبة دار أزياء دانا لأزياء الأبطال الخارقين، في فيلم "The Incredibles" وشخصية مدام بكار في "أطلانتس: الإمبراطورية المفقودة" وغيرها من الأعمال الشهيرة الأخرى.

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي أيضًا من أشهر النجمات اللاتي نجحن في الأداء الصوتي لبعض الشخصيات الكارتونية الشهيرة، ومنها شخصية "مولان" والتي تم تكريمها بسببها أكثر من مرة، إضافة إلى بيل من فيلم "الجميلة والوحش"، كذلك شاركت مؤخرًا في دوبلاج فيلم "الفارس والأميرة" الذي شارك في مهرجان الجونة.

هالة فاخر

هالة فاخر بالإضافة إلى شهرتها الواسعة بسبب أدائها لشخصية طمطم في المسلسل الشهير بوجي وطمطم، إلا أنها قامت أيضًا بالدبلجة لأشهر شخصيتين شريرتين في عالم ديزني وهما: زيرا من فيلم "Lion King" ورويلا من فيلم "101 كلب".

وبجانب هؤلاء، فإن عالم الدوبلاج في مصر شهد مشاركة العديد من كبار النجوم بأدوار لا تنسى في مشوارهم الفني، ومنهم عبلة كامل وخالد صالح في فيلم "البحث عن نيمو"، وجمال إسماعيل وإيهاب فهمي وحنان ترك وصلاح عبد الله وغيرهم.