أحدث ظهور لابنتي مي عمر ومحمد سامي .. من الأكثر شبهًا بالأم ؟

محمد سامي المخرج المصري حرص على مشاركة جمهوره على انستجرام بصورة جديدة لابنتيه تايا وسيلين، خلال قضائهما إجازة نهاية الأسبوع معه بدون والدتهما الفنانة مي عمر.

محمد سامي ينشر أحدث صورة لابنتيه من مي عمر

محمد سامي الذي يحرص على مشاركة الجمهور بصور عائلية كل فترة، نشر اليوم الجمعة أحدث صورة ظهر فيها مع طفلتيه، خلال نزهتهم معًا يوم الإجازة، ولكن بدون والدتهما، وعلق على الصورة قائلًا: "مع تايا وسيلين، بدون مي.. يوم بالخارج".

النجوم يعلقون على أحدث ظهور لابنتي مي عمر

وظهر المخرج المصري في الصورة وهو يحمل طفلته الصغرى على ظهره، وأمامه ابنته الكبرى، ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل عدد من متابعي محمد سامي الذين عبروا عن مدى إعجابهم بجمال طفلتيه، وتمنوا لهما السعادة، كما اعتبروا أن ملامح الابنة الكبرى تايا دوت الخليج الأكثر شبها لوالدتها.

من جانبها علقت غادة عادل على صورة ابنتي مي عمر ومحمد سامي وقالت: "ما شاء الله.. ربنا يحفظكم"، أما الفنان أحمد زاهر الذي تجمعه علاقة صداقة بالثنائي، وعلق قائلًا: "ما شاء الله ربنا يحفظهم لك يا حبيبي ويمتعك بيهم"، فيما عبر بعض المتابعين عن صدمتهم كونها تلك المرة الأولى التي يعلموا فيها أن لدى مي عمر طفلتين في مثل هذا العمر.

واعتادت مي عمر على إبعاد ابنتيها عن الأضواء وعدم مشاركة أي صور خاصة بهما، مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أحدث أعمال الفنانة المصرية هو مسلسل "لؤلؤ" الذي عرض مؤخرًا وشارك في بطولته كل من إدوارد وسلوى عثمان وأحمد زاهر ومحمد الشرنوبي ونجلاء بدر وهيدي كرم وأشرف على الإخراج زوجها محمد سامي، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، لكنه واجه بعض الانتقادات أيضًا.

أحدث أعمال مي عمر في رمضان 2021

وتواصل مي عمر تصوير دورها حاليًا في مسلسل "نسل الأغراب" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2021 وهو من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ودياب وفردوس عبد الحميد ونجلاء بدر وإدوارد وأحمد مالك وأحمد داش وأحمد فهيم وإنجي المقدم ومحمد مهران وقصة وإخراج محمد سامي.

وكانت مي عمر قد لعبت دور البطولة أمام أحمد السقا في مسلسل "ولد الغلابة" الذي عرض في رمضان 2019، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وكان من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.