مطالبات بالدعاء للفنانة جواهر الكويتية بالتزامن مع تلقيها العلاج من السرطان في لندن

المذيعة مي العيدان كشفت عن تطورات الوضع الصحي للفنانة جواهر الكويتية التي أعلن عن إصابتها بالسرطان في العام الماضي وتتلقى الفنانة الكويتية العلاج خلال هذه الفترة في العاصمة البريطانية لندن.

تطورات الوضع الصحي للفنانة جواهر الكويتية

مي العيدان نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة للفنانة جواهر الكويتية ووجهت من خلالها رسالة لمتابعيها ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم نسيان الفنانة الكويتية والدعاء لها من أجل تجاوز المرحلة التي تمر بها، حيث تتلقى العلاج من مرض السرطان، وأكدت مي العيدان أن جواهر الكويتية لا تزال تتواجد في العاصمة البريطانية لندن حيث تخضع للعلاج هناك منذ أشهر، ولم تكشف مي العيدان تفاصيل أكثر واكتفت بطلب الدعاء للفنانة الكويتية فكتبت: "لا تبخلوا على الفنانه جواهر الكويتيه بالدعاء فمازالت تتعالج في لندن من مرض السرطان. .اللهم شافها وعافها وأجرها واكسوها بالعافيه.. ادعولها فربما دعوة احدكم الأقرب الى الله".

النجوم يساندون الفنانة جواهر الكويتية

مي العيدان ورسالتها حظت بتفاعل واسع من قبل العديد من النجوم والمتابعين خصوصا انها الرسالة الأولى منذ فترة التي تكشف عن آخر تطوارت الوضع الصحي للفنانة جواهر وكان من بين النجوم الذين علقوا الفنانة شيخة البدر التي كتبت تعليقا تمنت فيه الشفاء العاجل للفنانة الكويتية فقالت: "الله يشافيها ويعافيها ويشافي كل مريض يارب"، بينما علق كذلك كل من الفنانة ابتسام عبدالله، والفنانة شمعة محمد، كما تمنى العديد من المتابعين الشفاء للفنانة جواهر، وعلقت إحدى المتابعات فكتبت: "والله امس تذكرتها بدون سبب جات على بالي وانا صايمة ودعيت لها ياعمري الله يشفيها ويعيد لها صحتها وعافيتها يارب".

رحلة الفنانة جواهر الكويتية مع مرض السرطان

جواهر الكويتية تم الإعلان عن إصابتها بمرض السرطان في بداية عام 2020، وساندها العديد من النجوم الذين نشروا صورا للفنانة الكويتية وتمنوا لها الشفاء العاجل، وكانت الفنانة جواهر قد أجرت اتصالا ببرنامج "ليالي الكويت" المعروض على التليفزيون الكويتي وأكدت في اتصالها أن الجرعات العلاج التي تخضع له قد زادت في الفترة الأخيرة وانها تعيش حالة من الرضا لكن أصعب ما تمر به هو الشعور بالغربة بسبب ابتعادها عن الكويت، مؤكدة أن رحلة مرضها أعطتها الكثير من الأشياء التي جعلتها أقوى مما دوت الخليج عليه.

يذكر أن الفنانة الكويتية جواهر من مواليد عام 1977 وانطلقت في مشوارها الفني عام 1997 وبدأت التمثيل بالعديد من المسلسلات الكويتية الشهيرة، ولكنها توقفت عن التمثيل أكثر من مرة، خلال مشوارها الفني، وبينها توقفها عام 2005 لمدة 5 أعوام حيث أعلنت اعتزالها الفن، ولكنها عادت عام 2010 لتكمل مشوارها الفني من جديد بالمزيد من الأعمال الشهيرة، وكان آخر مسلسل "سامحني خطيت".