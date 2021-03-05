بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة .. نجمات حاربن من أجل إثبات أنفسهن بعد رفض عائلاتهن لدخولهن مجال الفن

رغم رفض الأسرة والعقبات التي واجهتها بعض النجمات العرب لدخول مجال الفن، إلا أنهن لم يكترثن لهذه العقبات واتبعن طموحهن وسرن وراء أحلامهن حتى تم تحقيقها، وأصبحن علامات مميزة في عالم الفن، وتزامنًا مع يوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس، نرصد أبرز النجمات اللاتي تمردن على رفض أسرهن لدخول مجال الفن، حتى أصبحوا مصدر فخر لهم.

سلوى خطاب

الفنانة المصرية سلوى خطاب كشفت في لقاءات تلفزيونية سابقة عن أن أسرتها اعترضت على دخولها المعهد العالي للتمثيل، وأكدت أن أهلها وقتها فكروا مثلما يفكر الكثيرين من أفراد المجتمع وقلقوا من فكرة دخول المجال، لافتة إلى أنها عانت مدة طويلة لإقناع عائلتها بأن تدخل مجال التمثيل، موضحة أن جدتها دوت الخليج الوحيدة التي وقفت بجوارها وقتها، وعند موافقة الأسرة قررت التحويل من كلية التجارة إلى معهد التمثيل.

مي عمر

الفنانة المصرية مي عمر أكدت في تصريحات سابقة أن سبب دراستها الإعلام وليس التمثيل هو رفض أهلها هذا المجال في البداية، واعتبرت أن الإعلام هو المجال الأقرب للفن لذلك اختارته، كما أكدت أنها قررت دراسة السينما والمسرح في الخفاء بعيدًا عن أهلها وكانت أولى تجاربها الفنية من خلال المسرح المدرسي، وكانت أولى الوظائف التي عملت بها بعد تخرجها من الجامعة مجال الإنتاج وبعد ذلك إخراج فيديو كليب للفنانة رولا سعد وبعد ذلك شعرت أنها تحب مجال التمثيل فكانت أولى تجاربها في دور ثانوي بمسلسل كلام على ورق مع الفنانة هيفاء وهبي كما شاركت أيضا في مسلسل حكاية حياة مع الفنانة غادة عبد الرازق.

زينب غريب

الفنانة زينب غريب التي حققت نجاحا كبيرا بدورها في مسلسل "بـ100 وش" ومن قبله بسنوات في مسلسل "سجن النسا"، كشفت مؤخرًا أنها عانت من رفض أسرتها لدخول مجال الفن، فكتبت عبر انستجرام: "دايما بيقولوا ان الحرمان تبقى في حاجات متقدرش تجربها.. الحقيقة إن الحرمان هو إنك تجربها وترتبط بيها ويمكن تلاقي نفسك فيها، وبعدها تتاخد منك.. على مدار أربع سنين فاتوا من بعد تجربتي في مسلسل سجن النسا وأنا بعاني من رفض أهلي بطرق مباشرة وغير مباشرة إني أمثل بسبب خوفهم عليا من مواجهة الأعراف والكود المجتمعي اللي مبيشجعش عمل المرأة في السينما.. وأحارب شوية وأتناقش شوية وأعيط شوية".

وأضافت: "لحد اليوم اللي عرفت فيه إني ممكن حياتي تنتهي، وساعتها اخترت التمثيل، وبعدها التمثيل اختارني في مسلسل بـ100 وش .. وكان وش السعد علیا، وعلى علاقتي بأهلي واللي من بعدها بقوا بيساندوني إني أكون على طبيعتي وإني أكافح ورا حلمي اللي لسه في أوله.. وساعتها عرفت إنها هتكون بداية ومسؤولية اللي جاي".

شيماء سيف

الفنانة الكوميدية شيماء سيف كانت أيضًا من النجمات اللاتي عانين مع عائلاتهن بسبب رفضهم التمثيل، وأكدت أن أسرتها كانت ترفض الفكرة تمامًا لدرجة أنها توقفت عن السعي في هذا المجال حتى لا تدخل في مشاكل معهم، لكن عندما عُرض عليها فكرة برنامج "الشيكروباص" ودخلت في جدال مع أسرتها، انتهى الأمر بموافقة فريق عمل البرنامج بتصويره تحت منزلها، وهو ما جعل والدتها تطمئن عليها لأنها كانت تراها باستمرار.

كما لفتت إلى أن بداية الخلاف الحقيقي عند رفضهم التمثيل بعد هذا البرنامج، لكن وقتها صورت برنامجًا كوميديًا وعند مشاهدتهم له، أعجبوا به وبأدائها بل كانت مصدر فخر لهم فوافقوا على دخولها المجال.