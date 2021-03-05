فيديو ريهام حجاج تعود من الموت في إعلان مسلسلها "وكل ما نفترق" لرمضان 2021

"وكل ما نفترق" أحدث الأعمال الدرامية للفنانة ريهام حجاج والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، ونال البرومو الأول للمسلسل اهتماما كبيرا من قبل الجمهور بسبب حالة الغموض التي تسيطر على أحداثه.

طرح البرومو الأول لمسلسل "وكل ما نفترق" لريهام حجاج

ريهام حجاج نشرت عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" الفيديو الأول لبرومو مسلسلها الجديد "وكل ما نفترق" والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، البرومو قد أثار حالة من التشويق لدى الجمهور بسبب فكرته والمواقف التي تعرضت لها البطلة، حيث تظهر ريهام حجاج في العمل بعد عودتها من الموت، وتكشف مشاهد البرومو أن البطلة قد توفيت وقامت أسرتها بدفنها لكنها تعود مرة أخرى للحياة في وقت يعيش من حولها حالة من عدم تصديق ما حدث ويؤكد أحد الأبطال أنه قام بدفنها بيده، ويبدأ الجميع في البحث عن إجابة واحدة حول كيفية عودة البطلة "مأمونة" والتي تقدمها الفنانة ريهام حجاج من الموت.

كوكبة من النجوم يشاركون في بطولة مسلسل "وكل ما نفترق"

ريهام حجاج علقت على برومو مسلسلها الجديد فكتبت: "بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا علي الله (و كل ما نفترق) رمضان ٢٠٢١"، وقدم العديد من النجوم التهاني لها فكتب الفنان محمود حجازي: "مبروك ان شاء الله تكسري الدنيا ومن نجاح لنجاح يارب ديما" بينما علق كذلك كل من الفنانة آيتن عامر، والفنان أحمد النجار.

وتم الكشف في الساعات الأخيرة كذلك عن الصورة الدعائية الأولى لمسلسل "وكل ما نفترق" حيث تصدرت الفنانة ريهام حجاج بوستر العمل، ويشارك في بطولة المسلسل الجديد مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم الفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة رانيا يوسف، وآيتن عامر، وسلوى خطاب، وأحمد فهمي، طارق عبدالعزيز، محمد الشرنوبي، وأحمد صيام، والعمل من تأليف محمد أمين راضي، وأحمد وائل، والعمل من إخراج كريم العدل.

آخر أعمال الفنانة ريهام حجاج في رمضان

ريهام حجاج حققت نجاحا كبيرا في رمضان الماضي من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" والذي يدور في إطار من الغموض حيث يتم البحث عن المتسبب في أكثر من جريمة قتل، وقد شارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم منهم الفنان محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، وكريم قاسم، ونبيل عيسى، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وكانت أول بطولة مطلقة للفنانة ريهام حجاج كانت في عام 2019 مع مسلسل "كارمن" والذي عرض خارج السباق الرمضاني.